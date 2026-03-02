鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-02 20:04

美、以聯軍在上 (2) 月 28 日起聯手對伊朗發動大規模且持續性空襲，導致中東地區領空及機場多處關閉。交通部觀光署今 (2) 日表示，為保障國人旅遊安全，若因旅客航班取消無法成行，可以依照「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」規定取消行程，旅行社應將已代繳之規費或履行本契約已支付之全部必要費用扣除後，將餘款退還旅客。

觀光署表示，若因航班取消導致無法成行，屬不可歸責於雙方當事人之事由，可依照「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第 14 點辦理，即旅客如欲取消行程解除契約，旅行社應將已代繳之規費或履行本契約已支付之全部必要費用扣除後，將餘款退還旅客。

惟旅客亦得與旅行社協調延後出團或轉團，以減少雙方損失，另旅遊途中如遇航班取消致旅客滯留國外當地，依照「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第 20 點規定，所增加之費用，旅行社不得向旅客收取，所減少之費用，應退還旅客。