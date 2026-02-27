鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-27 11:04

彰化銀行 (2801-TW) 啟動年度校園徵才計畫，以展翅高飛再創新局為核心，自 3 月 2 日起展開全台巡迴說明會。本次徵才規模擴大並釋出 11 類職缺。為提升招募競爭力，彰銀首度祭出新進人員獎勵金制度，針對通過試用的新員工發放 5000 元獎金。彰銀非主管職務員工薪資中位數已達 139 萬，優於業界平均。報名期間自 115 年 3 月 11 日至 3 月 24 日止，展現其強化人才培育與數位轉型之決心。

搶人大戰！彰銀擴大徵才首度發放5千元新人獎金、非主管薪資中位數139萬領跑業界。（圖:彰銀提供）

彰化銀行積極落實人才布局，今年校園徵才活動將於 3 月 2 日正式起跑。為了延攬優秀青年學子，彰銀規劃參與 3 月 7 日、11 日及 15 日分別於台灣大學、台北大學及成功大學舉辦的徵才博覽會。透過現場互動體驗與專業職涯諮詢，彰銀希望讓學生深入了解金融產業趨勢與企業文化發展藍圖，並藉此吸引更多具備服務熱忱與學習意願的優質新血加入團隊。

在員工福祉與薪資待遇方面，彰銀展現出極具競爭力的條件。根據證交所最新資料顯示，彰銀非主管職務員工薪資中位數來到 139 萬，反映出企業對員工酬勞的高度重視。今年更特別新增新進人員獎勵金制度，凡是年度入行未滿 3 個月並正式通過試用的新進員工，將提供新台幣 5000 元獎金；入行滿 3 個月通過試用者，則依據在職月數比例計算發放。此舉旨在進一步提升職場吸引力，並展現對新進同仁的實質鼓勵。

彰銀在企業永續與職場環境的努力也獲得多方肯定。該行已連續 6 年獲得英國標準協會 ESG 永續發展領航獎，並同時摘下金質獎與永續融資獎。此外，彰銀於 2025 年榮獲工商時報第一屆台灣幸福企業評鑑優質獎，並在 1111 人力銀行幸福企業票選中，奪得金融管顧類金獎與生育獎勵表彰。這些榮譽顯示彰銀在實踐 ESG 責任的同時，也成功打造出令員工有感的幸福職場。

本次招募的 11 類職缺範疇廣泛，涵蓋儲備核心業務七職等辦事員、一般行員、法務人員、程式設計師等，跨足金融專業、數位科技與營運管理等多個領域。報名期間定於 115 年 3 月 11 日起至 115 年 3 月 24 日止。