南僑自結2025年稅後純益2.69億元年減73% EPS爲1.09元

老牌烘焙油脂及食品廠南僑，目前在兩岸及東南亞市極開拓市場，在中國大陸除開發中國大陸二、三線城市的消費力，同時，東南亞市場也是未來發展重點，在未來營收成長中，海外營收將由目前的 70% 提高到 85%。