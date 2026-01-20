search icon



台股

南僑自結2025年稅後純益2.69億元年減73% EPS爲1.09元

鉅亨網記者張欽發 台北

南僑 (1702-TW) 今 (22) 日公布最新自結獲利資訊，2025 年自結 12 月稅後純益 2284 萬元，2637 萬元月減 13.39%，年減 79.07%，單月每股純益爲 0.09 元。2025 年 1-12 月稅後純益 2.69 億元，年減 73.33%，每股純益爲 1.09 元。

cover image of news article
南僑董事長陳飛龍。(鉅亨網記者張欽發攝)

南僑 2025 年 12 月自結營收爲 20.11 億元，月減 3.55%，年減 11.81%，2025 年全年營收 234.65 億元，年減 2.41%。


老牌烘焙油脂及食品廠南僑，目前在兩岸及東南亞市極開拓市場，在中國大陸除開發中國大陸二、三線城市的消費力，同時，東南亞市場也是未來發展重點，在未來營收成長中，海外營收將由目前的 70% 提高到 85%。

同時，南僑在中國大陸市場並進一步因應銷售需求，對連鎖新零售業的烘焙食品需求積極敲開行銷大門。


南僑營收淨利

南僑37.65-0.13%

