總統揮棒祝福！ 「大頭叔叔」爆米花球棒挺中華隊征戰2026經典賽

鉅亨網新聞中心 2026-02-12 11:27

2026 年世界棒球經典賽（WBC）即將登場，中華隊再度踏上國際舞台，全台棒球熱潮持續升溫。這不僅是一場體育賽事，更是一場屬於台灣的榮耀時刻。

迎接這場全球矚目的棒球盛事，食品品牌「大頭叔叔」推出主題商品——「台灣尚勇」巨大球棒爆米花，以棒球象徵元素結合創意爆米花造型設計，成為賽事期間的應援象徵與收藏亮點，展現屬於台灣的熱血精神與文化創意。

從台灣燈會揮棒點燈到 12 強奪冠榮耀，創意 IP 讓台灣精神被看見

今年 1 月，在總統府接見行程中，總統揮動爆米花球棒並簽名留念。從總統為台灣燈會開幕揮棒點燈，到「巨大棒球致敬 12 強奪冠」的國家儀式畫面，「揮棒」已成為象徵團結、榮耀與台灣精神的重要符號。

而「台灣尚勇」巨大球棒爆米花，正是將這份精神轉化為創意商品的代表作，讓文化不只存在於舞台與典禮，而能被帶回生活、被收藏、被分享，成為屬於這個世代的國家文化記憶與榮耀象徵。

「台灣尚勇」巨大球棒爆米花外型吸睛、設計鮮明，融合棒球文化與創意包裝語言，從球場應援到日常收藏皆具話題性。品牌表示，希望透過創意設計，陪伴球迷共同見證中華隊在國際賽場上的精彩表現。

目前該商品已於全台多元通路同步販售，包括： 萊爾富、全家便利商店、 OK 便利商店 (巨大球棒限定)、楓康超市、 寶雅 (限定門市)、City Super、福貓挖寶網、大頭叔叔官方網站與福貓挖寶網、有橄生活各大電商平台門市同步販售。

隨著 2026 經典賽開打在即，大頭叔叔期盼以這份創意祝福，陪伴球迷一同為中華隊加油，讓揮棒精神延續，讓台灣的榮耀被世界看見。