鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-11 15:30

近日，字節跳動旗下紅果短劇宣布日活躍用戶數突破 1 億大關，成為繼抖音、今日頭條、西瓜視頻、番茄小說後，字節系第五款日活破億的應用程式，正式躋身國民級產品行列。

字節跳動又一超級App誕生！紅果短劇3年完成日活破億 刷新網路產品成長紀錄(圖:shutterstock)

2023 年上線的紅果短劇用不到三年時間完成從零到億的跨越，刷新網路產品成長紀錄。

紅果短劇的爆發性成長並非偶然，成功首先源自於對使用者需求的精準把握。有別於傳統短劇「前幾集免費、後續付費」的套路，紅果短劇採用「全劇免費 + 看廣告解鎖」模式，用戶只需觀看 15 秒左右激勵廣告即可繼續追劇，大幅降低使用門檻。

靠著字節跳動生態的流量與內容優勢，是紅果短劇快速崛起的關鍵支撐。在流量端，紅果短劇與抖音深度聯動，透過短視頻高能量片段引流，用戶點擊即可跳轉下載，超六成新用戶來自抖音導流，獲客成本顯著低於行業水平。

內容端則依託番茄小說超 60 萬簽約作者的 IP 資源，將爆款網文快速改編為短劇，單部生產週期僅 7-10 天，題材涵蓋霸總逆襲、非遺文化等多元類型，滿足不同使用者需求。

亮眼數據也印證紅果短劇的市場統治力。2025 年 10 月月活達 2.45 億，2026 年初逼近 3 億，直逼優酷等傳統長視頻平台，用戶日均使用時長超過 2 小時，超越愛奇藝、優酷等主要平台，成為「時間黑洞」級應用。

商業層面，2025 年 3-4 月單月分帳均破 5 億元，超 20 家版權方月分帳超 500 萬，90 餘部作品分帳破百萬，並帶動演員分帳體系升級，單部劇演員最高分帳超百萬，推動行業向規範化發展。