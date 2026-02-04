鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-04 17:41

保誠人壽與 55688 台灣大車隊強強聯手，推出業界首創的「行車保護傘」訂閱式投保計程車搭乘隨身險，此服務已正式獲得金管會核准進行試辦一年，不僅將 UBI(依實際使用計費) 概念導入人身保險，更是壽險業首件「極致碎片化」保險，讓保障如同影音串流平台服務一樣，隨時訂閱、隨按即用，乘客每趟行程平均僅需 1 元，即可享百萬意外保障，涵蓋 7 項多元給付内容。若以 55688 會員人數逾 800 萬人保守估算，保誠人壽總經理王慰慈期許至少達成百萬人次訂閱。

首創！保誠人壽攜55688獲准試辦「訂閱制」隨身險 總座期許達百萬目標。(鉅亨網記者陳于晴攝)

針對此次創新服務，王慰慈特別感謝金管會保險局的支持，她受訪時透露，該試辦案從正式遞件到核准僅約 3 個月，核准速度非常快。傳統網路投保服務至少需點擊 22 次，而「行車保護傘」優化後僅需 10 次點擊、約 3 分鐘即可完成，大幅簡化網路投保流程；為確保乘客權益與身分正確性，試辦期間採用金融業高規格的 Mobile ID (MID) 進行驗證。

王慰慈強調，此試辦案為期一年，具有普惠金融的重要意義，將以訂閱人次與投保人次目標，若成效良好，金管會未來可望進一步進行法規調適，便可將此模式推廣至全台計程車產業。

媒體追問，保誠內部是否有估算會有多少 55688 會員願意啟用這項投保服務，王慰慈指出，保誠一直致力於「保險生活化」，這次與 55688 合作是為了落實普惠金融，她預估，以 55688 擁有超過 800 萬名會員與每月高頻率的搭乘量來看，潛在需求極大，目標希望未來能有半數的常態搭乘用戶 (200 萬) 參與訂閱，也就是大約 100 萬名乘客。

55688 集團董事長林村田表示，台灣大車隊已從傳統交通運輸轉型為全方位生活服務平台，提供洗衣、居家清潔等服務。此次與保誠合作，是希望在「安全舒適」之外，再透過金融創新為乘客多加一份保障，讓 55688 APP 成為國人日常生活中不可或缺的防護網。

台灣每年計程車搭乘量高達 5 億次，保誠人壽透過與 55688 APP 的深度數位整合，鎖定通勤族的日常風險，此服務共有三大亮點，一、首創訂閱制，免預付費：消費者在 APP 內點擊訂閱時無需支付任何費用，採「自動續約」設計，只需一次設定，即可永久享有隨時啟動保障的權利。

二、每趟 1 元，百萬保額： 保障以「趟」計算，每趟保費平均僅約 1 元。保障內容涵蓋身故失能、住院手術、以及極具實用性的「完全骨折未住院」等 7 大給付項目。三、啟動機制靈活自主： 訂閱後，乘客在每次叫車時可自行決定是否啟動保障。保障範圍從「開啟車門上車」那一刻起，直至「關門下車」為止。

保誠人壽主管補充，此方案為與 55688 APP 深度綁定，目前僅限於透過 APP 叫車的本人享有保障，路邊攔車或同行者暫不適用。若發生爭議，如日前司機丟包乘客事故，理賠判定將以「旅程是否結束」為準：若乘客手仍在車門把手上即發生意外，仍屬保障範疇；但乘客屬自身突發疾病 (如心臟病發)，則不在意外險保障範圍內。