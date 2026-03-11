鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-11 15:01

為推動數位轉型、提升保戶投保便利性與作業效率，富邦人壽推出「行動投保一鍵簽」服務，已獲得金管會保險局核准試辦，此項服務整合 MID 行動身分識別及 OTP 驗證，讓保戶於行動投保時可迅速完成文件簽署，提升投保便利性，並全面強化投保安全，適用對象涵蓋本國籍自然人、持有居留證之外籍人士。

富邦人壽總經理陳世岳表示，「行動投保一鍵簽」讓客戶能在最短時間取得保障，兼具便利性與高度安全性，是保險業提升流程效率的全新里程碑。

‌



「行動投保一鍵簽」，客戶只要完成 MID 行動身分驗證、線上簽署行動投保服務同意書，並確認整份要保文件無誤後，以 OTP 完成一次性簽名授權，即可輕鬆又安全地完成投保。

相較過去客戶需在多份文件上簽名，不僅費時費力，也容易因遺漏或筆跡差異而衍生補件或偽簽疑慮，富邦人壽「行動投保一鍵簽」讓客戶按下一鍵，即可完成簽署，並提供以手機門號為基礎的身分確認機制，讓每一次的投保同意都有更完整的驗證紀錄，具備防偽簽的防護效果，兼顧客戶權益與資料保護，進而提升客戶投保體驗。