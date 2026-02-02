〈陸股盤後〉三大指數走低 短期面臨回調壓力

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-02 16:30

中國 A 股三大股指周一（2 日）同步大跌，全天兩市震盪走低，午後跌幅擴大，分析師認為，短期 A 股面臨回調壓力，春季行情未完。

三大指數走低，短期面臨回調壓力。（圖：Shutterstock）

上證綜指周一收盤跌 2.48%，報 4,015.75 點；深證成指跌 2.69%，報 13,824.35 點；創業板指跌 2.46%，報 3,264.11 點。

‌



滬深兩市成交總額為人民幣 2.5847 兆元，較前一交易日減少 2,509 億元。

中信建投認為，考慮到春節前避險情緒升溫，情緒指數回落的季節性效應，預料市場短期面臨情緒降溫和指數回調壓力。

中信建投說，綜合考慮當前市場增量資金和情緒指數各分項指標，預計全 A 指數調整空間有限，且有望在春節前回穩，春節前後迎來新一輪上行行情。

中銀證券表示，美國總統川普上周五提名華許擔任下一任聯準會（Fed）主席，其政策主張偏鷹，主張縮表 + 謹慎降息的政策組合，這扭轉了市場對流動性持續寬鬆的預期，帶動美元走強，大宗商品出現較大幅度調整，全球性美元流動性預期收緊引發資產價格重估。

中銀證券說，短期來看，市場在強勁的「春季躁動」後，因政策主動引導、海外擾動加大可能進入節奏調整期，此前低位滯漲的類股可能會迎來輪動機會。

光大證券認為，本輪春季行情仍然值得期待，後續市場無論是在政策方面，還是在基本面層面，未來幾個月或仍有利多消息。