韓國企業獎勵員工 發不起黃金 改發現金

鉅亨網編譯鍾詠翔

韓國製藥、生物科技等企業素有向資深員工發放黃金作為工齡獎勵的傳統，但受近兩年國際金價飆漲影響，多家藥企難以承擔財務壓力，改向員工發放現金。

cover image of news article
韓國企業獎勵員工，發不起黃金，改發現金。（圖：Shutterstock）

據《韓國商業電訊》周四（29 日）報導，韓國知名生物製藥企業 GC 控股公司以往會向為公司供職滿 10 年、20 年、30 年和 40 年的老員工，對應發放重量為 10 錢、20 錢、30 錢和 40 錢的黃金作為獎勵。「錢」是韓國金價傳統計算單位，1 錢折合 3.75 克。


從今年開始該公司改為向符合上述工齡的員工分別發放 500 萬韓元、1,000 萬韓元、1,500 萬韓元和 2,000 萬韓元的現金獎勵，這也被認為是企業降低成本的舉措。

檢測試劑盒企業「理解基因」公司同樣採取類似調整。以往該公司員工每供職滿五年可獲得 5 錢黃金及額外休假，但今年起改為現金獎勵。

這種獎勵變化源於國際及韓國國內金價飆漲。國際現貨黃金價格、紐約商品交易所 4 月黃金期貨價格 28 日均突破每盎司 5,500 美元歷史新高。國際金價從每盎司 4,000 美元漲到 5,500 美元，僅經過不到三個月時間，而 2024 年初國際金價只略高於 2,000 美元。

據《韓國時報》報導，本月韓國每錢黃金購買價突破 100 萬韓元關口，較 2025 年初幾乎翻了一番，當時為每錢 53.3 萬韓元。疊加韓元貶值影響，韓國國內黃金採購成本進一步提高，企業發放黃金獎勵的財務負擔持續加劇。

「用黃金作為工齡獎勵，成本較兩年前幾乎增加了近兩倍。」一名韓國藥企高層主管表示：「即使是仍保留黃金獎勵的企業，現在也考慮改成現金獎勵或減少金條重量。」


