韓國企業獎勵員工 發不起黃金 改發現金

韓國製藥、生物科技等企業素有向資深員工發放黃金作為工齡獎勵的傳統，但受近兩年國際金價飆漲影響，多家藥企難以承擔財務壓力，改向員工發放現金。
據《韓國商業電訊》周四（29 日）報導，韓國知名生物製藥企業 GC 控股公司以往會向為公司供職滿 10 年、20 年、30 年和 40 年的老員工，對應發放重量為 10 錢、20 錢、30 錢和 40 錢的黃金作為獎勵。「錢」是韓國金價傳統計算單位，1 錢折合 3.75 克。
從今年開始該公司改為向符合上述工齡的員工分別發放 500 萬韓元、1,000 萬韓元、1,500 萬韓元和 2,000 萬韓元的現金獎勵，這也被認為是企業降低成本的舉措。
檢測試劑盒企業「理解基因」公司同樣採取類似調整。以往該公司員工每供職滿五年可獲得 5 錢黃金及額外休假，但今年起改為現金獎勵。
這種獎勵變化源於國際及韓國國內金價飆漲。國際現貨黃金價格、紐約商品交易所 4 月黃金期貨價格 28 日均突破每盎司 5,500 美元歷史新高。國際金價從每盎司 4,000 美元漲到 5,500 美元，僅經過不到三個月時間，而 2024 年初國際金價只略高於 2,000 美元。
據《韓國時報》報導，本月韓國每錢黃金購買價突破 100 萬韓元關口，較 2025 年初幾乎翻了一番，當時為每錢 53.3 萬韓元。疊加韓元貶值影響，韓國國內黃金採購成本進一步提高，企業發放黃金獎勵的財務負擔持續加劇。
「用黃金作為工齡獎勵，成本較兩年前幾乎增加了近兩倍。」一名韓國藥企高層主管表示：「即使是仍保留黃金獎勵的企業，現在也考慮改成現金獎勵或減少金條重量。」
