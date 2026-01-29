鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-29 10:05

歐盟外交與安全政策高級代表 Kaja Kallas 周三 (28 日) 公開呼籲歐洲國家強化自主防衛能力，並強調跨大西洋關係正經歷結構性轉變。

她在一場演講中指出，美國戰略重心已從歐洲轉向亞太及中東地區，這一變化並非短期波動，而是將持續多年的長期趨勢。

她並特別提到近期「格陵蘭島風波」對歐洲的警示作用。美國總統川普曾試圖透過關稅施壓迫使丹麥交出格陵蘭島控制權，此舉被歐洲視為單邊強權的危險訊號。儘管後續透過北極安全協議暫緩衝突，但歐洲已清醒地認識到，美國可能優先考慮自身利益而非盟友關切。

Kallas 說：「川普破壞了跨大西洋信任基礎，歐洲必須直面現實——我們不再是華盛頓的首要關切。」

面對美國外交風格日趨強硬且以自我為中心的態勢，歐盟正加速推動防務自主化進程。

近年來，歐盟大幅增加軍事預算，扶持本土軍工產業，並設定 2030 年實現獨立應對重大安全威脅的目標。

Kallas 主張北約應「更歐洲化」，透過歐洲安全和國防倡議與北約形成互補，同時提議成立「歐洲安全委員會」加強內部協調。

然而，歐洲防務自主化進程在北約內部引發分歧。

北約秘書長呂特公開質疑歐洲獨立防禦的可行性，稱其「不切實際」，歐盟防務專員 Kubilius 則回應稱「獨立」並非脫離北約，而是提升歐洲在聯盟中的話語權，減少過度依賴美國。

Kubilius 強調，某些防衛能力需歐洲整體協作才能實現，單一國家難以承擔。