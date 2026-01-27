鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-27 13:40

辛巴威政府周一 (26 日) 宣布，以本位幣「辛巴威金」(Zimbabwe Gold，簡稱 ZiG) 計算的年化通膨率，在今年 1 月從上個月的 15%，大幅降至 4.1%，這是自 1997 年以來首次回落至個位數水準。與此同時，美元年化通膨率也降至 1%，象徵著在實現總體經濟穩定方面取得進展，這對於達成「2030 年願景」中成為繁榮、中高收入社會的目標至關重要。

這與現任總統 Mnangagwa 自 2017 年底以來推行的政策，以及財政部與中央銀行在財政與貨幣政策上的密切協作有關。特別是自 2024 年 4 月推出由黃金與外匯儲備支持的新貨幣 ZiG 以來，謹慎的財政管理已使預算赤字持續控制在 3% 以下。

財政部長 Mthuli Ncube 指出，支持 ZiG 的國外資產儲備，已從 2024 年 4 月的約 2.76 億美元，增長至去年 12 月底的 12 億美元。

物價的穩定已直接反映在民生消費上，包括麵包、牛肉、牛奶及清潔劑等基本必需品的價格在過去 12 個月內幾乎沒有變動。Ncube 部長強調，穩定的物價能保護公民的購買力與儲蓄，並讓企業得以進行長期規畫、降低營運成本，進而吸引外國直接投資 (FDI) 並創造就業機會。

目前辛巴威的通膨表現已符合南部非洲發展共同體 (SADC) 設定的 3% 至 7% 基準目標。政府的最終目標是在 2030 年前將 ZiG 確立為該國唯一的法定貨幣，這需要維持通膨在個位數並建立足以支付 3 至 6 個月進口額的儲備金。