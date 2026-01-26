鉅亨網新聞中心 2026-01-26 21:09

中國金融業正迎來一場深刻的「縮量」變革。根據企業預警通數據，在 2025 年底至 2026 年初的短短 50 天內，全中國共有 155 家銀行退場，其中包括 2025 年 12 月的 75 家，以及 2026 年開年前 20 天的 80 家。

這場「撤退」潮呈現逐年翻倍的趨勢：2022 年約 40 家、2023 年約 80 家，到了 2025 年全年則達到近 500 家。這反映出監管方針已從過往的「統籌化解風險」轉向更主動的「深入推進中小金融機構減量提質」。

目前改革的主要形式為中大型銀行收購村鎮銀行，將其改制為分支機構（即「村改支」或「村改分」）。然而，這場「大撤退」並非一帆風順。在張家港行、蘇農銀行、貴陽銀行及廣州農商銀行的收購審議中，出現了顯著的中小股東反對浪潮。

中小股東的疑慮主要集中在資本回報率下降與分紅攤薄。由於許多被收購的村鎮銀行資產質量堪憂，例如廣州農商銀行擬併購的機構中，有銀行淨利潤「腰斬」且不良率攀升；江蘇張家港渝農商村鎮銀行的淨利潤也大幅縮減。投資者擔心母行會「花錢買包袱」，在自身盈利增長受限的情況下，進一步加重資產負債表的負擔。

重組新玩法的制度探索 面對市場擔憂，部分銀行開始嘗試更具靈活性的市場化操作：

1. 引入信託架構隔離風險：貴州銀行首創以信託架構收購村鎮銀行。該模式利用債權置換信託受益權，將村鎮銀行的潛在不良資產與母行的核心資產負債表進行風險隔離，不僅簡化了核查流程，且無需動用大量現金，降低了資本消耗。

2. 異地擴張的戰略突圍：江蘇銀行透過收購寧波江北富民村鎮銀行 100% 股權並改建為分行，實現了城商行首例「跨省佈局」。在異地增設網點受限的當下，此舉讓江蘇銀行的業務觸角得以深入經濟發達的寧波市場。