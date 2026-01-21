鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-21 17:10

連鎖超市業者三商家購 (2945-TW)(美廉社) 於去 年 7 月完成電子價卡 (ESL) 全面佈局後，今 (21) 日攜手元太科技和雲創通訊，再發表「AI ・感應・互動：智慧零售體驗店 2.0」，三商家購表示，此次發表象徵台灣零售場域正式邁入以電子紙、AI 和互動科技為核心的新階段。

三商家購「智慧零售體驗店 2.0」以心樸市集安居概念店作為示範場域，整合大尺寸彩色電子紙看板、電子價卡、感測器和後台 AI 系統，實際導入門市營運。

三商家購董事總經理邱光隆表示，智慧零售 2.0 的核心，在於結合 AI 讓門市空間更聰明與消費者溝通，每一個螢幕都能在對的時間傳遞對的內容，創造最大的商業與服務價值。

本次智慧零售體驗店中，門市入口設置 75 吋類紙感全彩電子紙看板，取代紙本 POP，只需透過後台一鍵操作即可即時更新內容，有效解決實體門市長期面臨的資訊更新耗時、人力負擔高與彈性不足等問題，並依時段、門市屬性或促銷策略彈性投放品牌與商品內容。

同時，透過電子紙看板、重量感應器和後台 AI 生成及數據系統的整合，可分析消費行為，即時顯示餐酒搭配建議和跨品類商品推薦，提升商品溝通效率並帶動實際購買。

據元太科技數據顯示，若以 10 萬座 32 吋電子紙戶外廣告看板、每日運作 20 小時、使用 5 年計算，相較液晶看板可減少約 50 萬噸二氧化碳排放，若與一次性紙質促銷海報相比，更可降低約 400 萬噸排放，充分展現電子紙在減碳與永續發展上的顯著效益。