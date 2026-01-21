饗賓餐旅23日登錄興櫃 問鼎觀光股王

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-21 16:21

連鎖餐飲集團饗賓餐旅 (7883-TW) 預計於 1 月 23 日登錄興櫃，主辦券商為元大證券，興櫃券商認購價格為每股 300 元，等同是一上興櫃即問鼎觀光餐飲股王，饗賓表示，預計今年再新增 15-20 家店點，全台總店數將上看 120 家，持續挹注營運新動能無虞。

饗賓餐旅23日登錄興櫃。(鉅亨網資料照)

饗賓指出，集團定位為高價值、高成長的餐飲品牌創新企業，致力翻轉傳統餐飲思維，從過往強調 CP 值，進化至 VP 值 (Value × Price, 價值與價格的最佳平衡)，目前旗下共有 12 個品牌、全台門市據點達 99 家。

在品牌布局上，饗賓橫跨「百匯」(自助餐) 和「單點」兩大餐飲型態，並以「精品」和「人氣」雙軸深耕市場；其中，自助餐品牌包括有饗 A Joy、饗饗、旭集和 URBAN PARADISE、饗食天堂、果然匯等。

展望 2026 年，饗賓表示，預計新增 15-20 家門市，以不斷擴大品牌影響力。

饗賓去年總營收逾 117 億元，4 年成長超過 3 倍，尤其 2023-2025 年間來客數提升 23%，去年總來客數突破 1155 萬人次，iEAT 會員數超過 335 萬人，會員營收貢獻占比高達 65%。

饗賓強調，高度重視企業文化、人才資產、品牌資產、管理系統和基礎建設，積極打造出「餐飲 IT 企業」，建置食安檢驗室、青埔中央廚房與嘉義食材中心，構築高效能且讓消費者安心的餐飲供應鏈。

為在人力短缺的餐飲市場中搶才，饗賓訂下 2027 年挑戰店經營者年薪 200 萬元、同仁平均年薪 60 萬元的目標，致力翻轉餐飲業為高價值、高待遇的產業，而目前正職同仁已超過 4200 人，占比達 85%，平均年資超過 3.5 年。