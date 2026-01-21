水務廠合水先進現增籌資7.35億元案擬向後展延3個月完成

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-21 10:53

已登錄興櫃交易的污水、再生水處理的水務廠商合水先進 (7857-TW) ，擬以每股 49 元溢價發行現增股 1.5 萬張，預計募集 7.35 億元，合水先進擬向金管會申報對此一爲充實營運資金的現金增資案募集資金將向後展延 3 個月完成。

合水先進董事長潘書鴻。(鉅亨網記者張欽發攝)

目前股本 4.184 億元的合水先進，主要業務自公共工程、科技產業到私人企業，包括設計、操作至營運。合水先進擬發行現增股 1.5 萬張，在 2025 年 11 月 11 日申報生效，但預估未能在生效後 3 個月內完成募集，擬將向後展延 3 個月完成。

合水先進營運包括公共下水道、科技園區以及產業園區等各類地區污廢水處理廠之興建、更新以及修繕等工程承攬；薄膜相關設備設計及銷售，簡稱薄膜系統規劃服務；污廢水處理廠操作維護的運營工作承攬，水處理代操作或營運管理；科技產業廢水處理系統興建、更新以及修繕等相關工程承攬，科技產業水處理相關工程；污廢水處理過程產出的固體廢棄物處理。

合水先進董事長及總經理潘書鴻在薄膜研發、再生水、污泥處理等有 30 年經驗，合水經營團隊具多年新加坡先進膜技術工程及運營經驗，公司營運初期即鎖定技術門檻高的大型公共工程市場，之後陸續取得新竹、大里工業區下水道系統擴建、和平工業區冷卻水廠、中科污水處理廠功能提升工程及南科污水處理廠興建工程等標案。