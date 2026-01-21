盤中速報 - Memecoin大漲9.25%，報0美元
Memecoin(MEME)在過去 24 小時內漲幅超過9.25%，最新價格0美元，總成交量達0.24億美元，總市值0.62億美元，目前市值排名第 125 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：53,683,228,251。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.36%
- 近 1 月：+17.28%
- 近 3 月：-32.05%
- 近 6 月：-48.28%
- 今年以來：+3.92%
