鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-21 05:52

美元周二 (20 日) 下跌，創下一個多月來最大單日跌幅。白宮針對格陵蘭對歐洲發出威脅，引發美股與美國公債同步遭到拋售，並推升歐元與英鎊走高。

美元周二(20日)下跌(圖：Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.83%，報 98.57，創下 12 月中旬以來最大單日跌幅，反映投資人對美國市場曝險的憂慮升高。

美國總統川普周一重新對歐洲盟友提出關稅威脅，促使市場重演去年 4 月「解放日 (Liberation Day)」關稅宣布後出現的所謂「賣出美國 (Sell America)」交易，美股、美債與美元同步下挫。

IG 市場分析師 Tony Sycamore 表示，投資人拋售美元資產，主因在於「對長期不確定性、盟友關係緊張、對美國領導力信心流失、可能遭到報復，以及去美元化趨勢加速的擔憂」。

他補充指出，「儘管市場仍期待美國政府可能像過去關稅聲明一樣，最終選擇降溫，但很明顯，取得格陵蘭仍是現任政府的核心國安目標。」

歐元兌美元上漲 0.57%，至 1.1711 美元。

英鎊兌美元小漲 0.01%，至 1.34 美元。英鎊稍早也獲得英國勞動市場數據的些許支撐，該數據顯示失業率仍處於五年高點，但職缺數趨於持平，釋出正面訊號。

這波避險情緒同樣使道瓊工業指數跌至 1 月 5 日以來盤中最低水準，也讓美國公債在新一輪賣壓下出現震盪。

Bannockburn Capital Markets 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，「我們早就知道，美國等部分股市估值已經偏高、漲勢過度延伸。只是沒人知道，會是什麼樣的小事件成為引爆點，但現在我們知道了。」

美國市場監管機構公布的每周數據顯示，投資人小幅削減其最大筆歐元期貨多頭部位，但整體部位仍接近 2023 年中以來的高點，理論上代表仍存在賣出空間。

日元在日本公債市場賣壓加劇、隔夜走貶後，隨著歐洲交易時段展開而回升，美元兌日元報 158.28。

日本首相高市早苗 (Sanae Takaichi) 宣布將於 2 月 8 日舉行提前選舉，並承諾推出一系列寬鬆財政政策，這讓投資人對日本脆弱的公共財政狀況感到不安，也加劇日本公債的賣壓。

澳幣兌美元上漲 0.27%，至 0.673 美元。

紐幣兌美元勁揚 0.54%，至 0.583 美元，創下今年新高。

截至台灣時間周三 (21 日) 約 5:50 價格: