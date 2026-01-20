鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-20 15:33

日本首相高市早苗本周一 (1/19) 宣布，將於本月 23 日解散眾議院，並同步揭示多項具擴張意涵的財政與經濟政策方向，包括結束過度緊縮財政、擴大戰略性公共支出，以及研議暫停徵收食品消費稅兩年。市場普遍解讀，日本經濟政策正式轉向以「成長導向」與「內需提振」為核心，有助於改善企業獲利環境，為日本股市後市帶來正面支撐。產業布局方面，日本政府已將半導體、能源安全、國防產業與關鍵供應鏈列為中長期重點投資方向。

高市釋利多！日股迎政策紅利行情 看好四大核心產業受惠。(圖：shutterstock)

‌



謝恩雅指出，高市首相明確表態將終結過度緊縮的財政立場，透過戰略性支出擴大就業機會、提高家庭所得，進而形成良性經濟循環。特別是在食品通膨壓力仍相對偏高的背景下，若暫停徵收食品消費稅，將有助於穩定民眾實質購買力，對內需消費與企業營收皆具支撐效果，有利於日本經濟基本面改善。

在產業布局方面，謝恩雅分析，日本政府已將半導體、能源安全、國防產業與關鍵供應鏈列為中長期重點投資方向。其中，半導體產業受惠於全球記憶體價格回升及設備投資動能回溫，日本在材料、零組件與製造設備等關鍵環節具備深厚競爭優勢，相關族群表現有機會持續優於大盤，成為政策紅利下的重要受惠產業。

整體而言，隨著政治不確定性逐步釐清，加上財政政策轉向擴張、企業投資與內需動能同步改善，日本股市具備中長期布局價值。投資人可透過具備匯率避險設計的日股 ETF，一次掌握日本大型龍頭企業與政策受惠產業，建議採分批或中長期方式參與，在政策紅利與產業升級趨勢下，布局日本市場成長動能。