友邦人壽全台首座外商壽險冠名大樓啟用 宣示深耕台灣、迎黃金十年成長期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-20 17:36

友邦人壽 (AIA) 今年元旦起正式進駐位於台北車站商圈的全新企業總部大樓，並以冠名方式展現長期投資台灣市場的堅定承諾。此舉不僅讓友邦人壽成為台灣首家擁有冠名大樓的外商壽險公司，更象徵品牌在台發展邁入全新轉型期，準備迎接未來十年的黃金成長與挑戰。

友邦人壽總經理侯文成。(圖：友邦人壽)

友邦人壽總經理侯文成強調，搬遷不僅是辦公環境的升級，更是經營策略的重大轉型。他表示，在台灣保險業面臨 ICS(新一代清償能力制度) 實施的關鍵時刻，許多公司受限於過去的歷史問題而無法專心營運，但友邦人壽始終走在對的道路上。「我們過去十年的準備，正是為了在未來發展得更好。」

侯文成進一步透露，這座冠名大樓是從兩年前就開始籌備，並已簽下十年長約。他強調，「這座大樓適合我們未來十年的發展，即使過去兩年市場波動劇烈，我們依然堅持走自己的路，這就是我們對這片土地最堅定、具體的承諾。」

針對友邦未來在台發展，侯文成總結一句話「一份保單傳三代，人走愛還在。」他指出，隨著台灣進入高齡化社會，保險的核心將聚焦在「退休保障」與「財富傳承」。

侯文成打破一般人對傳承的迷思，傳承並非富人的專利，只要有下一代，就必須面對財富分配的公平性。保險的功能不僅在於資產守護，更能協助中產階級透過規劃成為富一代，為下一代創造更多價值，透過保險的智慧，讓財富與愛能跨代延續。

友邦人壽全新啟用的企業總部大樓共 16 層，設計融合 ESG 永續理念，並積極申請 LEED 與 WELL 等多項綠建築認證。侯文成指出，新企業總部的設計初衷，即是為了將空間資源共享給銀行夥伴、保經通路及 VIP 客戶。內部除了設有教育訓練中心、員工休憩區與健身房外，更特別針對中高端市場規劃了專屬的 VIP Lounge，提供具隱私且高雅的諮詢空間，體現對高資產客戶的深度耕耘。

友邦人壽全新企業總部大樓。（鉅亨網記者陳于晴攝）

面對台灣政府推動「亞洲資產管理中心」的政策，侯文成表示，友邦人壽將結合集團資源，逐步引進國外領先的經驗與商品，與友好的通路夥伴合作，提供符合台灣在地需求的保險金流解決方案。

新總部同步落實「金融友善」精神，提供完善的無障礙設施與預約服務。每晚亮起的 AIA 冠名燈光，象徵著友邦人壽守護台灣家庭、陪伴客戶迎向「百歲人生」的堅定誓言，並以「健康長久好生活」為願景，持續為台灣保險市場樹立專業與永續的新標竿。