鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至95.28元，預估目標價為4750元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對川湖(2059-TW)做出2025年EPS預估：中位數由93.84元上修至95.28元，其中最高估值98.93元，最低估值92.92元，預估目標價為4750元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|98.93(98.93)
|161.88
|222.86
|最低值
|92.92(92.52)
|128.83
|145.35
|平均值
|95.26(94.95)
|138.51
|169.48
|中位數
|95.28(93.84)
|138.57
|165.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17,500,650
|26,683,650
|36,876,090
|最低值
|17,014,960
|19,840,000
|25,308,000
|平均值
|17,214,520
|22,756,130
|28,333,040
|中位數
|17,149,390
|22,871,900
|27,219,040
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|6,155,584
|2,704,319
|4,056,145
|2,072,520
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,129,301
|5,762,971
|7,798,631
|6,341,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
