鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至95.28元，預估目標價為4750元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對川湖(2059-TW)做出2025年EPS預估：中位數由93.84元上修至95.28元，其中最高估值98.93元，最低估值92.92元，預估目標價為4750元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值98.93(98.93)161.88222.86
最低值92.92(92.52)128.83145.35
平均值95.26(94.95)138.51169.48
中位數95.28(93.84)138.57165.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值17,500,65026,683,65036,876,090
最低值17,014,96019,840,00025,308,000
平均值17,214,52022,756,13028,333,040
中位數17,149,39022,871,90027,219,040

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS6,155,5842,704,3194,056,1452,072,520
營業收入
(單位：新台幣千元)		10,129,3015,762,9717,798,6316,341,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


