鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技AKAM-US的目標價調升至103元，幅度約3%
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至103元，調升幅度3%。其中最高估值134元，最低估值69元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Akamai科技評價：積極樂觀15位、保持中立10位、保守悲觀2位。
Akamai科技今(19日)收盤價為93.49元。近5日股價上漲3%，標普指數下跌0.53%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
