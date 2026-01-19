search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技AKAM-US的目標價調升至103元，幅度約3%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至103元，調升幅度3%。其中最高估值134元，最低估值69元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予Akamai科技評價：積極樂觀15位、保持中立10位、保守悲觀2位。

Akamai科技今(19日)收盤價為93.49元。近5日股價上漲3%，標普指數下跌0.53%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股AKAM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Akamai科技93.49+2.14%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty