鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-20 04:20

為了緩和與美國的衝突，丹麥外交大臣 Lars Lokke Rasmussen 與格陵蘭自治政府外長 Vivian Motzfeldt 上周三 (14 日) 赴白宮會晤美國副總統范斯與國務卿盧比歐，期望說服川普政府放棄吞併格陵蘭島的念頭，然而努力未果。

會後， Rasmussen 與 Motzfeldt 兩人被媒體拍到在白宮西翼門外默默抽菸、滿面愁容，稍晚接受格陵蘭國家廣播電台連線時，後者更情緒失控當場淚崩，坦言連日加劇的壓力帶來「壓倒性的窒息感」，畫面迅速在全球社群媒體引發熱議。

‌



一個僅 5.7 萬人口的北極小國，如何在超級大國陰影下為同胞爭取尊嚴？Motzfeldt 的人生堪稱北極版「灰姑娘」逆襲。1972 年，她出生於格陵蘭南部烏佩納維克的牧民家庭，童年在冰原追馴鹿、聽祖母講因紐特傳說中度過，這份與自然和傳統的緊密連結，成為她日後政治理念的烙印。

1995 年，Motzfeldt 從格陵蘭大學文化系畢業後返鄉擔任教師，用母語講授本土歷史文化，深知教育是守護民族根基的關鍵。

2008 年，Motzfeldt 加入主流政黨「進步黨」踏入政壇，2018 年當選議長並推動格陵蘭語成為官方語言、設立文化保護基金等改革，積累深厚民意基礎。

2022 年，格陵蘭設立專職外交部長，她憑文化根基與政治經驗出任，從講台走向北極地緣政治風口。不過，她的「外交部長」權力並非傳統全權代表。

格陵蘭在 1979 年獲有限自治，2009 年《自治法》確立更高自治地位，但外交、國防與司法最終決定權仍屬丹麥，她的職責是在丹麥框架下處理特定國際事務，包括參與北極理事會等地區論壇、談判資源開發項目、推動經濟文化合作及協調涉外危機。

這種「主權共享」的妥協，讓 Motzfeldt 的權力空間始終受限。歷史上，丹麥常以切斷獎學金等手段施壓獨立議題。

面對美國覬覦，她仍尋得破局之策。首先是「資源牌」，格陵蘭擁有全球 20% 稀土儲備與豐富鈾礦，她 2023 年率團訪中推動漁業合作、設立駐中國代表處，向外界釋放「非唯一選項」信號；白宮三方會談中，她也強調稀土開發需基於尊重與永續，將美國從「唯一買家」轉為「競標者」。

其次是國際輿論。白宮抽菸、鏡頭淚崩的畫面引發同情，歐洲民眾發起 #保護格陵蘭話題，歐盟議會聲援主權；她更強調「我們是因紐特人」，構建文化認同的情感共同體。

第三是在丹美兩方之間尋求平衡。她始終強調「格陵蘭是丹麥王國一部分」安撫丹麥，又與丹麥聯合陣線聲明「未來由雙方共同決定」，巧用盟友矛盾。

第四是拓展「朋友圈」，推動參與北極理事會、與歐盟簽自貿協定，2025 年成北極圈論壇觀察員，與俄、加等國建立對話，稀釋美國單邊壓力。