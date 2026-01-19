鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-19 17:23

吉晟生技 (7762-TW) 今 (19) 日與嘉正生技簽署合作備忘錄，雙方合作加速落實台灣首創抗體放射複合體 (ARC) 在地臨床試驗，健全前期動物實驗的軟硬體設備，整合非臨床至臨床試驗的串連。

嘉正指出，雙方合作結盟，藉由吉晟在核醫領與的專長與開發實力，可解決現行研發中放射性核種因國內無法供應，只能尋求海外機構進行放射標定的問題，未來可在台灣執行 ARC 臨床試驗。

‌



嘉正表示，期望透過此次合作將其 ARC 開發成果在今年完成美國 IND(試驗用新藥) 申請後，可於台美兩地啟動臨床試驗，在未來數年內完成新藥臨床驗證與應用之際，同步達成 ARC 臨床試驗在地化的目標。

吉晟則指出，苗栗新廠未來將包含動物實驗設施的投入，具備發展核醫相關動物實驗與新藥前期研究的潛力，也是此次合作結盟的重要推力。

吉晟進一步提到，計畫在苗栗購地興建第三廠，並設置 30 MeV 迴旋加速器與多條 GMP 藥品生產線，輔以完善的前臨床動物模型試驗平台，可整合新的核醫或放射性標記化合物，完整進行從前期研究到生產製造的全階段驗證在地化。

藉由吉晟在放射性藥物生產與品質控管的優勢，以及其新廠對動物實驗與藥效安全性分析的支持，雙方合作將加速新藥開發從 pre-clinical(臨床前) 到 clinical(臨床) 間的對接。未來雙方將合力推動 ARC 產品進入臨床，建立完善的產學研合作模式。