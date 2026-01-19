摩爾投顧-楊育華分析師 2026-01-19 10:26

上週五美股四大指數漲跌互見台指期夜盤跌 134 點，預計今天主要的影響會在權值股【2330 台積電】只要稍微休息對於指數影響就很大，但中小型 AI 影響就不會這麼大

記憶體指標股美光，在台積電前董事長現在美光董事劉德音花 2.5 億台幣買進後，顯示其對記憶體產業與公司前景的強大信心，美光上週五股價大漲 7.7% 再創歷史新高，對於台股的記憶體族群來說會有強大加分

‌



當然也不要忘了另外兩個有漲價缺貨題材的 PCB 和被動元件族群，被動元件龍頭【2327 國巨】發出漲價通知針對晶片電阻漲 15~20%，預計會帶動整個族群在掀起一波漲價風

PCB 族群的上游材料，輝達的執行長黃仁勳親自介入鞏固料源，材料品質直接決定了 AI 伺服器能不能順利出貨，也可望帶動玻纖布、玻纖紗【1802 台玻】【1815 富喬】等相關概念股

1/19~1/23 這一週預計還是會由三大族群輪流的上漲輪流的發動，只要掌握好【買、賣節奏】你就能一直一直賺下去，至於更詳細的缺貨漲價原因以及可關注的股票請看 1/16 上週五 YouTube 節目就不多說了

接下來每日最新飆股資訊請參考每天免費 Line 解盤文章!!

【楊育華分析師 LINE@粉絲團，享有即時精選個股分享】

點選以下連結即可加入:

【訂閱楊育華分析師 YouTube 頻道，有每天詳細的解盤影片】

點選以下連結即可加入:

文章來源: 摩爾證券投顧 --- 楊育華分析師