12.9兆！中石化中航油重組成能源巨頭 這場重組為何讓產業鏈上下游坐立不安？

中國國務院國資委官網 1 月 8 日宣布，中國石油化工集團有限公司 (中石化)(Sinopec) 與中國航空油料集團有限公司 (中航油) 實施重組，此舉標誌著一家總資產規模近 2.8 兆元(人民幣，下同)(約 12.9 兆台幣)、年營收超 3 兆元的能源「巨無霸」正式誕生。

中國《經濟觀察報》報導，此次重組並非簡單的規模疊加，而是在「雙碳」目標與保障供應鏈自主可控的雙重戰略背景下，旨在打造一個能與國際能源巨頭同台競技的「國家隊」。

重組消息一出，產業鏈上下游企業迅速行動。中石化與中航油啟動生產與採購系統的對接程序，著手組建工作小組，趕赴重點區域調查，一套旨在打通「煉廠到加油槍」的一體化供應鏈優化模型開啟模擬推演。

中石化煉化分公司迅速調整航煤生產計畫，來滿足中航油華東區域需求成長，中航油則全面統計各機場油庫的庫存能力、週轉效率及與中石化煉廠的連接條件，為資源統一調配及物流整合打下基礎。

在具體業務單位層面，變化更為直觀。大型樞紐機場的中航油駐場負責人開始準備與中石化下屬單位的業務往來合約和結算單據，評估航煤直接來自中石化煉廠的降本空間。

中石化下屬煉油廠則研究通往機場的成品油管線進行航煤輸送適配改造，以降低成本。聯合工作小組已下沉至粵港澳大灣區等重點區域，實地研究供應鏈現狀，繪製「煉廠—機場」直供網路優化圖。

然而，重組也引發產業鏈中游的震盪。中小型煉化企業和獨立貿易商感受到新的壓力。一家山東民營煉化企業的銷售總經理擔心，中航油成為中石化「自己人」後，其企業可能變成「外人」供貨，訂單可能下降至少三成。為此，該公司正加緊與其他大型煉化企業接觸，探討形成「採購聯盟」，並重新評估向機場直供的可能性。

一些中小型貿易商也開始考慮轉型，部分資金和人力轉向液化天然氣 (LNG) 或化工品貿易，而具有特色優勢或彈性機制的企業，則看到了重新定位的機會，加大研發投入，推出特種油品，或轉向國際市場和倉儲物流服務。

作為航油的最終用戶和成本買單者，中國各大航空公司正密切關注這場重組。航油成本通常佔航空公司總營運成本的 30% 以上，是最大變動成本。

專家指出，重組可望提升供應穩定性，降低冗餘成本和潛在斷供風險，但也引發了航空公司對議價能力變化的擔憂。

一家大型航空公司負責航油採購的副總經理表示，以前中航油作為相對獨立的採購方，航空公司作為大客戶在價格談判上還有一些空間，現在面對的是一個從生產到銷售的「全能選手」，談判空間或受影響。航空公司正在做壓力測試，模擬不同情境下議院價空間壓縮對公司年度利潤的影響，並研究透過長期協議、價格連動機制等方式維護自身利益。

除了價格，服務品質和創新也是航空公司關注的焦點。一些有實力的航空公司正在探索多元化航油供應管道的可能性，考慮在特定機場與中石化、中航油體系外的合格供應商建立直接供應關係。

此外，永續航空燃料 (SAF) 被視為未來的關鍵變量，恐改變用戶與供應商的博弈關係。航空公司正密切關注重組雙方在 SAF 領域的動向，並考慮將 SAF 的採購承諾作為未來長期協議談判的一部分。

重組後，新誕生的能源巨無霸將如何平衡規模經濟與市場競爭，成為備受關注的宏觀議題。專家擔憂，這種垂直一體化的龐大格局恐削弱下游航空公司等用戶的議價能力，並可能透過關聯交易、價格歧視等方式擠壓其他市場參與者空間。

中國國家市場監督管理總局預計也將對此次重組進行經營者集中審查，並可能附加一些行為性條件，以維護市場公平競爭環境。

中石化內部參與重組事宜的人士也表示，反壟斷風險是被提及過的詞語，整合方案設計中已包含建立內部防火牆、確保交易公平透明等內容。

除市場競爭外，綠色轉型也是重整的關鍵航向。中石化在生物航煤、合成航煤等 SAF 技術路線上有多年研發積累，而中航油擁有唯一的全國性機場加註網絡。兩者的結合有望打通 SAF 從實驗室到機翼的最後一道障礙。雙方技術團隊已就 SAF 的示範推廣計畫加快對接節奏，潛在的早期計畫可能是選擇特定機場航線推出國內首批常態化 SAF 商業航班，但 SAF 高昂成本是一大瓶頸，需要政策大力扶持。

中國國資委作為推動重組的主導部門，期待此次重組成為國企改革深化提升行動中「聚焦主業、重組整合」的典型樣本，成功關鍵在於是否真正實現產業鏈價值鏈的優化與升級，是否提升在全球能源格局中的核心競爭力，以及是否在綠色革命中佔據先機。