鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至5.59元，預估目標價為108元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美利達(9914-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.63元下修至5.59元，其中最高估值6.64元，最低估值5.14元，預估目標價為108元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.64(6.64)
|8.31
|10.03
|最低值
|5.14(5.14)
|5.09
|7.17
|平均值
|5.69(5.73)
|6.53
|8.46
|中位數
|5.59(5.63)
|6.64
|8.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28,748,850
|31,444,000
|34,645,630
|最低值
|26,613,050
|24,349,000
|25,792,000
|平均值
|27,153,330
|28,047,530
|29,917,490
|中位數
|26,857,000
|27,967,000
|30,001,800
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-2.34
|5.66
|11.34
|15.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,633,132
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
