search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至5.59元，預估目標價為108元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美利達(9914-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.63元下修至5.59元，其中最高估值6.64元，最低估值5.14元，預估目標價為108元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.64(6.64)8.3110.03
最低值5.14(5.14)5.097.17
平均值5.69(5.73)6.538.46
中位數5.59(5.63)6.648.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值28,748,85031,444,00034,645,630
最低值26,613,05024,349,00025,792,000
平均值27,153,33028,047,53029,917,490
中位數26,857,00027,967,00030,001,800

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-2.345.6611.3415.55
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,633,13227,261,11737,003,08229,391,183

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
美利達93.8+1.85%
美元/台幣31.507-0.21%

鉅亨贏指標

了解更多

#多頭均線上攻

中弱短強
美利達

69.57%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
美利達

69.57%

勝率

#帶量突破均線糾結

中弱短強
美利達

69.57%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
美利達

69.57%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty