鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至1.05元，預估目標價為37.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2025年EPS預估：中位數由1元上修至1.05元，其中最高估值1.1元，最低估值0.85元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.1(1.1)
|1.21
|1.17
|0.85
|最低值
|0.85(0.85)
|0.48
|0.57
|0.85
|平均值
|1.02(1.02)
|0.82
|0.84
|0.85
|中位數
|1.05(1)
|0.8
|0.75
|0.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.69億
|19.77億
|21.20億
|22.77億
|最低值
|18.03億
|19.01億
|19.50億
|18.15億
|平均值
|18.52億
|19.43億
|20.34億
|20.46億
|中位數
|18.55億
|19.49億
|20.37億
|20.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.42
|0.72
|1.01
|1.08
|營業收入
|13.27億
|15.07億
|16.43億
|17.46億
詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
