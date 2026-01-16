search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至1.05元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2025年EPS預估：中位數由1元上修至1.05元，其中最高估值1.1元，最低估值0.85元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.1(1.1)1.211.170.85
最低值0.85(0.85)0.480.570.85
平均值1.02(1.02)0.820.840.85
中位數1.05(1)0.80.750.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.69億19.77億21.20億22.77億
最低值18.03億19.01億19.50億18.15億
平均值18.52億19.43億20.34億20.46億
中位數18.55億19.49億20.37億20.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.420.721.011.08
營業收入13.27億15.07億16.43億17.46億

詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMH

相關行情

台股首頁我要存股
American Homes 4 Rent - Class A31.72+0.76%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty