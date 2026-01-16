跨境匯款也能救！兆豐銀靠AI辨識、T+2延遲機制攔截23萬美元詐款

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-16 19:00

面對詐騙手法日益翻新，金融機構已成為守護民眾資產安全的關鍵防線。兆豐銀行長期致力於守護民眾財產安全，持續強化防詐機制，114 年度全行成功阻止詐騙案件累計達 339 件，攔阻金額突破新台幣 3.45 億元。為表揚在防詐工作中表現傑出的分行與行員，特別由董事長董瑞斌於董事會公開表揚 114 年第四季臨櫃阻詐績優的 5 家分行與 4 名人員，讚許分行同仁在臨櫃服務中的敏銳觀察力、專業判斷與對客戶高度負責的態度，足堪表率。

兆豐銀行董事長董瑞斌（中）與黃永貞總經理（前排左三）於董事會表揚阻詐績優分行與有功人員用心守護客戶資產，打造安全可靠的金融服務環境。(圖：兆豐提供)

董瑞斌表示，兆豐銀行始終將防詐工作視為企業永續發展的核心任務之一。每位行員都是守護民眾財產安全的重要防線，透過主動關懷、細心詢問及即時判斷，能有效協助客戶識別潛在風險，避免財產損失。過去一年，分行同仁多次主動介入，成功阻止高齡客戶及大額資金遭詐騙，充分展現金融服務的溫度與專業。董瑞斌特別肯定同仁在面對複雜情境時，能以同理心協助客戶釐清疑慮，並適時建議通報警方，守住民眾辛苦累積的資產。

以土城分行經理陳振輝為例，於去年底成功攔阻一筆高達美元 23 萬元的跨國詐騙匯款。當日中午，客戶來電表示需緊急匯出一筆貨款至香港，經分行於下午 3 時完成匯款後，當晚 8 時許，客戶再度來電，表示該筆匯款疑似遭冒用董事長名義指示，請求協助。陳振輝立即指示匯兌主管及經辦同仁，透過多方管道聯繫外商銀行協助攔阻，並預擬電文爭取時間。隔日一早，相關同仁提前進公司發送阻詐匯款電文，並同步聯繫美國 CHASE 銀行及香港 DBS 銀行，最終成功攔截該筆遭詐匯款，保全客戶鉅額資產。此案展現團隊合作與高度警覺，堪為台灣金融業防詐典範。

為因應詐騙手法多元化，兆豐銀行積極導入創新科技與多項防護措施。全台營業據點已全面導入 Whoscall 認證商家號碼，協助民眾辨識官方來電來源，降低接聽詐騙電話的風險。此外，自去年 3 月起推出 T+2 延後交易猶豫期服務，讓客戶在完成交易前有更多時間思考與查證，有效提升交易安全。部分 ATM 更導入 AI 臉部遮蔽辨識技術，針對配戴口罩、安全帽或使用手機通話等可疑行為，主動發出警示來阻斷可能的詐騙行為，攜手守護民眾財產安全。