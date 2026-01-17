鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-17 09:30

金寶 (2312-TW) 將於下周二 (21 日) 舉辦旺年會，屆時將釋出最新市況與展望，同時也將發表高壓直流輸電 (HVDC) 新品，搶攻 AI 伺服器商機，並搭上低軌衛星題材，激勵金寶本周股價先行暖身，大漲 47.81%，最高漲至 35.65 元，寫 24 年以來新高。

金寶本周大漲 47.81%，周一 (12 日) 至周四 (15 日) 連 4 根漲停，周五 (16 日) 股價最高衝上 35.65 元，創下 24 年以來新高，終場收 33.7 元。觀察三大法人本周籌碼動向，周一至周三連續 3 個交易日大舉敲進金寶共 5.4 萬張，不過於周四、周五轉賣超共 2.4 萬張，本周合計買超 3 萬張。

總經理陳威昌表示，金寶目前在 AI 伺服器出貨主要以主板為主，相關營收比重仍不高。不過認為 HVDC 應用將成為 AI 伺服器電源櫃的趨勢，而金寶已具備相關製造能力，並整合康舒 (6282-TW) 資源，共同搶攻 AI 伺服器商機。

另外，金寶因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。2025 年 12 月營收 135.13 億元，年增 3.32%；稅後純益 1.05 億元，年增 2.23 倍；每股純益 0.07 元。2025 年第三季營收 412.57 億元，年減 10.34%；稅後純益 4.51 億元，年減 13.69%；每股純益 0.3 元。