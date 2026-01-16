鉅亨網新聞中心 2026-01-16 14:00

亞洲基礎設施投資銀行 (亞投行)(AIIB) 周四 (15 日) 宣布，首任行長兼董事會主席金立群結束其為期十年的領導生涯，屆滿卸任。金立群自 2016 年亞投行成立之初便出任首任行長，並於 2020 年理事會年會中成功連任，其第二個五年任期於 2026 年 1 月 15 日正式告一段落。

亞投行行長金立群屆滿卸任 前中國財政部副部長鄒加怡接棒(圖:shutterstock)

亞投行指出，在金立群的帶領下，亞投行從最初的 57 個創始成員發展成為擁有 111 個批准成員的全球公認多邊開發銀行。過去十年間，該行不僅建立了穩健的治理框架，更始終維持 AAA 級最高信用評級，並在可持續基礎設施、氣候行動及區域互聯互通等重點領域取得一系列重要成果。

‌



金立群表示，他對亞投行的未來發展前景充滿信心，相信在繼任者的帶領下，亞投行將不斷邁上新台階。

接任行長一職的是前中國財政部副部長鄒加怡，她的五年任期自 2026 年 1 月 16 日起正式生效。鄒加怡於 2025 年 6 月在亞投行理事會特別會議中成功當選，她具備豐富的財政與國際經濟事務背景，曾擔任駐世界銀行中國執行董事、財政部國際司司長及全國政協副秘書長 (正部長級) 等要職。