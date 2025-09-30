鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-30 15:49

‌



基於在高雄深耕 48 年的穩固基礎，廚衛產業品牌櫻花 (9911-TW)，今 (30) 日正式啟用南台灣的高雄品牌館。此舉不僅是櫻花深耕南台灣市場的重要策略布局，更將集團繼台北、台中之後已成功推展的「HOME in O.N.E」全方位整合策略，以更成熟、更完整的樣貌呈現給南台灣的建築及設計業界夥伴。

櫻花啟用高雄品牌館 以「HOME in O.N.E」整合服務拓展南台灣。(圖：櫻花提供)

櫻花集團董事長張永杰表示，隨著市場快速變化，消費者對「家的期待」已從產品性能延伸至設計美感，並進一步走向智能科技整合。櫻花提出的「HOME in O.N.E」理念，正是回應此趨勢的整體解決方案，旨在打造一個從規劃、設計、施工到交屋，串聯建築方需求到住戶端體驗的一站式完整旅程 。

‌



櫻花指出，「HOME in O.N.E」的三大核心價值，包括 One-stop 一站式服務：以 40 多年累積的消費者大數據為基礎，從售前、售中到售後，為建案合作夥伴提供全方位、一條龍的整合支援。Numerous 多樣的產品選擇：作為業界唯一擁有多元化產品及多品牌經營實力的集團，旗下涵蓋廚衛電品牌 SAKURA、歐系家電 SVAGO、德國百年品牌 TEKA、整體廚房 SAKURA KITCHEN、義大利 TLK 廚房，乃至全屋裝修設計 SAKURA HOME 與日本星級飯店採用的整體浴室，能滿足各類型建案的需求 。

同時，以 Efficient 有效率的供應滿足：透過智慧化流程，從智能接單、自動化生產、智慧工期管理，到售後的 SAKURA iCare 服務，數位化串聯供應與服務的每一環節，提供合作夥伴安心無虞的供應支持。

櫻花指出，全新開幕的高雄品牌館，是櫻花展示其 AI 智能廚房成果的最佳場域。呼應「HOME in O.N.E」的整合精神，櫻花的智能廚房已從單品智慧化的「SAKURA AI KITCHEN」，進一步發展為從用戶場景出發的「AI NOW 智能廚房」系統 。此系統將料理、收納與洗滌等核心功能進行智能連動，能依據使用情境自動調整，創造無縫、流暢的互動體驗。這項創新不僅勾勒出未來廚房的全方位智慧發展方向。

櫻花長年以用戶為核心，目前在台灣約有七成家庭使用櫻花產品。集團在全球設有 8 個生產基地，具備每年百萬台廚房電器與數萬套高端廚具的產能，並透過遍及各地的銷售與服務據點，以及超過 3,000 名專業人員的支持，提供完整且即時的服務體系。