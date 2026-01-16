鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至6.11元，預估目標價為115元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對東陽(1319-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.05元上修至6.11元，其中最高估值8.08元，最低估值5.49元，預估目標價為115元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.08(8.08)
|8.08
|8.28
|最低值
|5.49(5.49)
|6.85
|7.93
|平均值
|6.26(6.18)
|7.35
|8.05
|中位數
|6.11(6.05)
|7.42
|7.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25,440,000
|27,719,000
|28,782,000
|最低值
|24,752,000
|25,987,000
|27,926,000
|平均值
|25,036,630
|26,744,380
|28,354,000
|中位數
|25,024,500
|26,697,500
|28,354,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.4
|5.1
|3.64
|1.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,596,063
|23,858,806
|21,282,606
|18,380,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
