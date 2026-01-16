鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至6.11元，預估目標價為115元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對東陽(1319-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.05元上修至6.11元，其中最高估值8.08元，最低估值5.49元，預估目標價為115元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值8.08(8.08)8.088.28
最低值5.49(5.49)6.857.93
平均值6.26(6.18)7.358.05
中位數6.11(6.05)7.427.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值25,440,00027,719,00028,782,000
最低值24,752,00025,987,00027,926,000
平均值25,036,63026,744,38028,354,000
中位數25,024,50026,697,50028,354,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.45.13.641.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,596,06323,858,80621,282,60618,380,295

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


