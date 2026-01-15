鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-15 17:20

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 2025 年 12 月營收 10.24 億元，與 2024 年同期相當，今 (15) 日由晶技公布的自結最新獲利資訊顯示，12 月稅前盈餘 1.96 億元，全年稅前盈餘爲 21.94 億元，以全年有效稅率 17.5% 估算，2025 年晶技全年稅後純益 18.1 億元，淨利超過半個股本，每股純益估約 5.3 元。

晶技自結 2025 年 12 月營收 10.24 億元，毛利率 33.8%，成為 2025 年下半年以來單月毛利率的最高水準，月增 1.87 個百分點，年減 0.23 個百分點，稅前盈餘爲 1.96 億元，月減 4.4%，年減 13.3%，每股稅前盈餘 0.58 元。

‌



晶技 2025 年全年營收 133.49 億元，毛利率 33%，年減 2.41%，稅前盈餘 21.94 億元，以全年有效稅率 17.5% 估算，2025 年晶技全年稅後純益 18.1 億元，年減 15.3%，淨利超過半個股本，每股純益估約 5.3 元。