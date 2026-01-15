232條款上路台廠AI供應鏈首當其衝！PwC：美方有意拉高談判壓力「第二階段」更關鍵
美國總統川普於美東時間 1 月 14 日發布對於半導體課稅的布告（proclamation），並宣布於美東時間 1 月 15 日 12 點 01 分即刻上路，預計採取兩階段課稅，布告內並重申美方對於以投資換取關稅抵減、限期內達成貿易協議的要求，PwC Taiwan 認為，美國有意藉此升高台美貿易談判的壓力，對於台廠供應鏈來說，第二階段半導體課稅的不確定性，及台美貿易談判的最終結果，才是當前最關切之處。
該布告內容包括：第一階段主要針對高階晶片和內含高階晶片的半導體衍生產品課徵 25% 的關稅，並搭配特定用途豁免的配套措施；第二階段則針對未於 180 天內達成貿易協議的國家，不排除擴大半導體課稅適用範圍。
PwC Taiwan 彙整課稅重點如下：
一、課稅產品範圍
本次 25% 關稅主要鎖定：
- 具備高階人工智慧運算能力的晶片；
- 或內含高階晶片的產品，且同時符合下列運算效能與記憶體頻寬區間之一：
- 總運算效能（Total Processing Performance, TPP）大於 14,000 且小於 17,500，
且總 DRAM 頻寬（Total DRAM Bandwidth）大於 4,500 GB/s 且小於 5,000 GB/s；或
- 總運算效能 TPP 大於 20,800 且小於 21,100，
且總 DRAM 頻寬大於 5,800 GB/s 且小於 6,200 GB/s。
換言之，本次關稅措施僅鎖定一小部分符合特定效能門檻的高階 AI 晶片及其搭載產品，一般 PC、手機或低階控制晶片不在本次課稅範圍內。
二、對應 HS 稅則號列（HTSUS）
再者，上述半導體產品必須同時落入下列稅則 84 分類之稅則章節，才會被判定為涵蓋產品的範圍：
- 8471.50 – 包含資料處理功能的機器（例如含 AI 加速卡的運算伺服系統），
- 8471.80 – 其他自動資料處理設備（可含特殊 AI 伺服器／運算模組），
- 8473.30 – 自動資料處理機器的零組件。
同時，如其進口用途符合下列情形之一時，可豁免加徵 25% 關稅：
- 供美國境內資料中心使用者，
- 在美國境內作維修／替換用途者，
- 供美國境內研究發展使用者，
- 供美國境內新創企業使用者，
- 用於非資料中心之消費性應用（遊戲、個人電腦、車用、專業視覺化等），
- 用於非資料中心之民用工業應用（工廠自動化、機器人等），
- 供美國公共部門使用者。
此布告亦明確指出，凡已歸入課稅範圍的半導體產品，不再併課包括汽車零組件、鋁、鋼鐵等 232 條款關稅，以避免重複課稅；但原有反傾銷、平衡稅或其他一般關稅仍照常課徵。
PwC Taiwan 專責海關及國際貿易的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，如將豁免用途考量在內，目前第一階段的半導體關稅初步影響層面有限，但實務上如何認定輸美產品符合豁免用途，可能有待美國海關進一步提供細節。
此外，布告內也重申美方對於以投資換取關稅抵減、限期內達成貿易協議的要求，應是美國有意升高貿易談判的壓力。
李益甄認為，面對第二階段半導體課稅的不確定性，台美貿易協議的達成與否及條件為何，可能是台廠近期內必須密切觀察的重點。
