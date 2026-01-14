search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根大通銀行(JPM-US)EPS預估上修至21.18元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對摩根大通銀行(JPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.84元上修至21.18元，其中最高估值22.93元，最低估值20.3元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值22.93(22.93)25.4626.77
最低值20.3(20)22.1524.75
平均值21.26(21.08)23.1125.47
中位數21.18(20.84)2325.33

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,980.00億2,053.53億2,164.51億
最低值1,897.73億1,977.90億2,117.48億
平均值1,931.81億2,018.09億2,139.13億
中位數1,930.20億2,016.69億2,137.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.3612.0916.2319.7520.02
營業收入1,260.47億1,575.42億2,392.47億2,786.83億2,803.45億

詳細資訊請看美股內頁：
摩根大通銀行(JPM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


