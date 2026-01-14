鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根大通銀行(JPM-US)EPS預估上修至21.18元，預估目標價為350.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對摩根大通銀行(JPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.84元上修至21.18元，其中最高估值22.93元，最低估值20.3元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.93(22.93)
|25.46
|26.77
|最低值
|20.3(20)
|22.15
|24.75
|平均值
|21.26(21.08)
|23.11
|25.47
|中位數
|21.18(20.84)
|23
|25.33
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,980.00億
|2,053.53億
|2,164.51億
|最低值
|1,897.73億
|1,977.90億
|2,117.48億
|平均值
|1,931.81億
|2,018.09億
|2,139.13億
|中位數
|1,930.20億
|2,016.69億
|2,137.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.36
|12.09
|16.23
|19.75
|20.02
|營業收入
|1,260.47億
|1,575.42億
|2,392.47億
|2,786.83億
|2,803.45億
詳細資訊請看美股內頁：
摩根大通銀行(JPM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
