鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-14 20:10

法國外交部長巴霍 (Jean-Noël Barrot) 周三 (14 日) 宣布，法國駐格陵蘭領事館將於 2026 年 2 月 6 日開始運作。此舉被巴霍形容為一個強烈的「政治訊號」，旨在展現法國在該地區發揮更大作用的意願，特別是在科學研究與戰略參與方面。

這一決定是在美國總統川普頻頻放話欲取得格陵蘭的背景下所做出，顯示歐洲各國對這塊具戰略價值的丹麥領土主權爭議高度關注。

‌



巴霍在接受法國 RTL 廣播電台訪問時指出，開設領事館的決策是於去年夏天確立，當時法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 訪問格陵蘭，並以此表達對格陵蘭的支持。

過去一段時間，川普一直主張基於美國國家安全考量要控制格陵蘭，甚至不排除動用軍事力量，法國的行動無疑是在加強歐洲的存在感。

格陵蘭當局對此已明確表達立場，強調其並不想被美國擁有或治理，而是選擇維持現狀，留在丹麥、北約 (NATO) 與歐盟的體系內。丹麥首相 Mette Frederiksen 更警告，若美國對此地發動攻擊，將導致北約組織的瓦解。