鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾特工業(GTLS-US)EPS預估下修至10.65元，預估目標價為210.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對查爾特工業(GTLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.01元下修至10.65元，其中最高估值11.38元，最低估值10.36元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.38(12.01)
|15.32
|16.11
|最低值
|10.36(10.36)
|11.37
|13.36
|平均值
|10.83(11.02)
|13.5
|14.36
|中位數
|10.65(11.01)
|13.61
|13.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|45.98億
|52.33億
|55.09億
|最低值
|43.11億
|45.10億
|45.02億
|平均值
|44.25億
|49.19億
|51.70億
|中位數
|44.15億
|49.71億
|52.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.45
|1.44
|0.54
|0.43
|4.10
|營業收入
|11.77億
|13.18億
|16.12億
|33.53億
|41.60億
詳細資訊請看美股內頁：
查爾特工業(GTLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
