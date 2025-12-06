search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾特工業(GTLS-US)EPS預估下修至10.65元，預估目標價為210.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對查爾特工業(GTLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.01元下修至10.65元，其中最高估值11.38元，最低估值10.36元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.38(12.01)15.3216.11
最低值10.36(10.36)11.3713.36
平均值10.83(11.02)13.514.36
中位數10.65(11.01)13.6113.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值45.98億52.33億55.09億
最低值43.11億45.10億45.02億
平均值44.25億49.19億51.70億
中位數44.15億49.71億52.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.451.440.540.434.10
營業收入11.77億13.18億16.12億33.53億41.60億

詳細資訊請看美股內頁：
查爾特工業(GTLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


