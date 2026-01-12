鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.59元下修至0.58元，其中最高估值0.77元，最低估值0.26元，預估目標價為17.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.77(0.77)
|2.09
|2.9
|2.1
|最低值
|0.26(0.26)
|0.57
|0.73
|0.65
|平均值
|0.54(0.55)
|1.1
|1.51
|1.45
|中位數
|0.58(0.59)
|0.94
|1.46
|1.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.45億
|40.17億
|52.13億
|44.60億
|最低值
|25.76億
|28.23億
|27.66億
|27.06億
|平均值
|26.90億
|35.09億
|39.71億
|38.84億
|中位數
|26.79億
|36.81億
|39.06億
|42.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.95
|-0.35
|0.09
|0.85
|營業收入
|10.82億
|9.52億
|10.88億
|15.14億
