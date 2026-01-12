search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abivax - ADR(ABVX-US)EPS預估下修至-4元，預估目標價為145.56元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Abivax - ADR(ABVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.61元下修至-4元，其中最高估值-2.85元，最低估值-6.79元，預估目標價為145.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.85(-2.85)-2.05-1.296.93
最低值-6.79(-6.79)-6.52-7.25-4.83
平均值-4.35(-4.22)-3.53-3.070.79
中位數-4(-3.61)-3.5-2.45-0.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,455萬1,455萬7.02億20.85億
最低值471萬0.00600萬2.21億
平均值735萬572萬2.02億6.83億
中位數699萬503萬1.32億3.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-2.92-3.29-3.71-3.03
營業收入0.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Abivax - ADR(ABVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


