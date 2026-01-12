鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abivax - ADR(ABVX-US)EPS預估下修至-4元，預估目標價為145.56元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Abivax - ADR(ABVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.61元下修至-4元，其中最高估值-2.85元，最低估值-6.79元，預估目標價為145.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.85(-2.85)
|-2.05
|-1.29
|6.93
|最低值
|-6.79(-6.79)
|-6.52
|-7.25
|-4.83
|平均值
|-4.35(-4.22)
|-3.53
|-3.07
|0.79
|中位數
|-4(-3.61)
|-3.5
|-2.45
|-0.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,455萬
|1,455萬
|7.02億
|20.85億
|最低值
|471萬
|0.00
|600萬
|2.21億
|平均值
|735萬
|572萬
|2.02億
|6.83億
|中位數
|699萬
|503萬
|1.32億
|3.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.92
|-3.29
|-3.71
|-3.03
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Abivax - ADR(ABVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abivax - ADR(ABVX-US)EPS預估下修至-3.55元，預估目標價為139.00元
- 法國生技股Abivax因Eli Lilly收購傳聞，股價大漲逾20%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.9元，預估目標價為180.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.32元，預估目標價為43.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇