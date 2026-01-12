鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.97元下修至7.83元，其中最高估值8.97元，最低估值5.66元，預估目標價為372.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.97(8.97)
|10.62
|17.6
|27.27
|最低值
|5.66(5.66)
|2.54
|3.34
|3.15
|平均值
|7.81(7.85)
|6.43
|8.02
|12.39
|中位數
|7.83(7.97)
|6.5
|7.68
|9.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|76.12億
|103.84億
|132.17億
|174.91億
|最低值
|68.87億
|72.41億
|68.39億
|64.82億
|平均值
|72.66億
|84.05億
|95.65億
|112.59億
|中位數
|72.73億
|82.30億
|93.90億
|105.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|14.26
|-11.81
|0.40
|10.42
|營業收入
|78.39億
|31.94億
|31.08億
|65.64億
