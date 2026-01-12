鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至26.61元，預估目標價為982.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.42元上修至26.61元，其中最高估值28.3元，最低估值18.52元，預估目標價為982.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|28.3(28.3)
|32.58
|40.4
|最低值
|18.52(18.52)
|23.05
|28.86
|平均值
|25.54(25.5)
|27.54
|33.93
|中位數
|26.61(26.42)
|27.54
|32.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28,311,000
|40,195,000
|50,946,000
|最低值
|26,320,000
|33,098,000
|39,581,000
|平均值
|27,218,560
|36,907,100
|43,868,640
|中位數
|27,010,220
|36,905,000
|42,494,360
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|12.49
|9.45
|12.14
|9.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,603,837
|18,676,043
|22,067,242
|17,584,023
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉台積電稍息 跌逾200點中止攻高 站穩3萬點爆量換手整理
- 盤中速報 - 致茂(2360)大漲8.88%，報932元
- 盤中速報 - 致茂(2360)股價拉至漲停，漲停價941.0元，成交542張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至26.42元，預估目標價為965元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇