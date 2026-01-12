鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至26.61元，預估目標價為982.5元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.42元上修至26.61元，其中最高估值28.3元，最低估值18.52元，預估目標價為982.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值28.3(28.3)32.5840.4
最低值18.52(18.52)23.0528.86
平均值25.54(25.5)27.5433.93
中位數26.61(26.42)27.5432.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值28,311,00040,195,00050,946,000
最低值26,320,00033,098,00039,581,000
平均值27,218,56036,907,10043,868,640
中位數27,010,22036,905,00042,494,360

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS12.499.4512.149.96
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,603,83718,676,04322,067,24217,584,023

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


