search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 潤泰新(9945)12月營收69.89億元年增率高達84.2％

鉅亨網新聞中心

潤泰新(9945-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣69.89億元，年增率84.2%，月增率83.54%。

今年1-12月累計營收為387.98億元，累計年增率22.52%。

最新價為29.4元，近5日股價下跌-0.68%，相關其 他上漲1.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9993 張
  • 外資買賣超：-936 張
  • 投信買賣超：-8934 張
  • 自營商買賣超：-123 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 69.89億 84% 84%
25/11 38.08億 47% 32%
25/10 28.77億 25% -14%
25/9 33.30億 13% 33%
25/8 25.10億 -25% -23%
25/7 32.56億 43% -7%

潤泰新(9945-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅．商業大樓出租出售業務。辦理國內外工業區及區內之社區廠房及大樓之開發規劃及租售。從事商品之處理．包裝．分類．倉儲及前各項產品之加工批發業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收潤泰新

相關行情

台股首頁我要存股
潤泰新29.4+0.17%
美元/台幣31.642+0.15%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
潤泰新

70.97%

勝率

#波段回檔股

偏弱
潤泰新

70.97%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
潤泰新

70.97%

勝率

#價值低估股

偏弱
潤泰新

70.97%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty