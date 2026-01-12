營收速報 - 潤泰新(9945)12月營收69.89億元年增率高達84.2％
今年1-12月累計營收為387.98億元，累計年增率22.52%。
最新價為29.4元，近5日股價下跌-0.68%，相關其 他上漲1.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9993 張
- 外資買賣超：-936 張
- 投信買賣超：-8934 張
- 自營商買賣超：-123 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|69.89億
|84%
|84%
|25/11
|38.08億
|47%
|32%
|25/10
|28.77億
|25%
|-14%
|25/9
|33.30億
|13%
|33%
|25/8
|25.10億
|-25%
|-23%
|25/7
|32.56億
|43%
|-7%
潤泰新(9945-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅．商業大樓出租出售業務。辦理國內外工業區及區內之社區廠房及大樓之開發規劃及租售。從事商品之處理．包裝．分類．倉儲及前各項產品之加工批發業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
