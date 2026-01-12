營收速報 - 鼎固-KY(2923)12月營收29.05億元年增率高達1093.94％
鼎固-KY(2923-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣29.05億元，年增率1093.94%，月增率1051.01%。
今年1-12月累計營收為57.95億元，累計年增率-32.24%。
最新價為19.85元，近5日股價下跌-2.46%，相關建材營造上漲1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+16 張
- 外資買賣超：+17 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|29.05億
|1094%
|1051%
|25/11
|2.52億
|-15%
|-6%
|25/10
|2.69億
|-26%
|8%
|25/9
|2.48億
|-25%
|3%
|25/8
|2.42億
|-62%
|-34%
|25/7
|3.64億
|-79%
|62%
鼎固-KY(2923-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發。不動產租售。不動產管理及其他。
