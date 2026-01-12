search icon



營收速報 - 鼎固-KY(2923)12月營收29.05億元年增率高達1093.94％

鉅亨網新聞中心

鼎固-KY(2923-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣29.05億元，年增率1093.94%，月增率1051.01%。

今年1-12月累計營收為57.95億元，累計年增率-32.24%。

最新價為19.85元，近5日股價下跌-2.46%，相關建材營造上漲1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+16 張
  • 外資買賣超：+17 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 29.05億 1094% 1051%
25/11 2.52億 -15% -6%
25/10 2.69億 -26% 8%
25/9 2.48億 -25% 3%
25/8 2.42億 -62% -34%
25/7 3.64億 -79% 62%

鼎固-KY(2923-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發。不動產租售。不動產管理及其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收鼎固-KY

鼎固-KY19.85+0.00%
美元/台幣31.630+0.11%

