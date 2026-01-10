盤中速報 - 美光科技(MU-US)大漲5.05%，報343.54美元
美光科技(MU-US)截至台北時間10日03:24股價上漲16.52美元，報343.54美元，漲幅5.05%，成交量22,011,328（股），盤中最高價343.57美元、最低價326.20美元。
美股指數盤中表現
美光科技(MU-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.65%
- 近 1 月：+37.51%
- 近 3 月：+72.76%
- 近 6 月：+172.91%
- 今年以來：+7.65%
