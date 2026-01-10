search icon



盤中速報 - 美光科技(MU-US)大漲5.05%，報343.54美元

鉅亨網新聞中心

美光科技(MU-US)截至台北時間10日03:24股價上漲16.52美元，報343.54美元，漲幅5.05%，成交量22,011,328（股），盤中最高價343.57美元、最低價326.20美元。

美股指數盤中表現

美光科技(MU-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.65%
  • 近 1 月：+37.51%
  • 近 3 月：+72.76%
  • 近 6 月：+172.91%
  • 今年以來：+7.65%

美股美光科技

台股首頁我要存股
S&P 5006976.370.79%
道瓊指數49508.040.49%
NASDAQ23705.22+0.96%
費城半導體7654.952.94%
美光科技344.84+5.45%

