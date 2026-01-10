search icon



鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.02%，報647.5美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間10日00:54股價上漲30.97美元，報647.50美元，漲幅5.02%，成交量1,607,690（股），盤中最高價647.50美元、最低價612.29美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.36%
  • 近 1 月：-8.24%
  • 近 3 月：+0.51%
  • 近 6 月：+83.59%
  • 今年以來：+2.36%

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

