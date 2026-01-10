search icon



盤中速報 - 洛克希德馬丁(LMT-US)大漲5.02%，報544.45美元

鉅亨網新聞中心

洛克希德馬丁(LMT-US)截至台北時間10日03:16股價上漲26.01美元，報544.45美元，漲幅5.02%，成交量1,743,872（股），盤中最高價544.51美元、最低價525.88美元。

美股指數盤中表現

洛克希德馬丁(LMT-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.04%
  • 近 1 月：+6.77%
  • 近 3 月：-3.34%
  • 近 6 月：+7.31%
  • 今年以來：-0.04%

洛克希德馬丁

台股首頁
S&P 5006976.690.80%
道瓊指數49511.760.50%
NASDAQ23704.30+0.96%
費城半導體7653.832.93%
洛克希德馬丁544.72+5.07%

