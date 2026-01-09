鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至2.07元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.2元下修至2.07元，其中最高估值2.75元，最低估值1.78元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.75(2.75)
|4.3
|5.45
|4.48
|最低值
|1.78(1.78)
|2.46
|3.23
|4.48
|平均值
|2.16(2.2)
|3.3
|4.42
|4.48
|中位數
|2.07(2.2)
|3.25
|4.65
|4.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|311.70億
|315.07億
|326.66億
|327.48億
|最低值
|290.98億
|263.13億
|255.53億
|307.23億
|平均值
|299.74億
|295.26億
|295.35億
|317.36億
|中位數
|299.71億
|295.50億
|297.45億
|317.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|營業收入
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
