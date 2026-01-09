search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至2.07元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.2元下修至2.07元，其中最高估值2.75元，最低估值1.78元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.75(2.75)4.35.454.48
最低值1.78(1.78)2.463.234.48
平均值2.16(2.2)3.34.424.48
中位數2.07(2.2)3.254.654.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值311.70億315.07億326.66億327.48億
最低值290.98億263.13億255.53億307.23億
平均值299.74億295.26億295.35億317.36億
中位數299.71億295.50億297.45億317.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS16.7511.816.464.15
營業收入461.53億503.79億409.19億403.23億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


