營收速報 - 地心引力(3629)12月營收1,053萬元年增率高達350866.67％

鉅亨網新聞中心

地心引力(3629-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1,053萬元，年增率350866.67%，月增率276.04%。

今年1-12月累計營收為1,540萬元，累計年增率25144.26%。

最新價為22.3元，近5日股價下跌-9.72%，相關文化創意產業指數下跌-0.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1,053萬 350867% 276%
25/11 280萬 93233% 1300%
25/10 20萬 6567% -80%
25/9 98萬 49100% 228%
25/8 30萬 9900% -42%
25/7 52萬 17067% 0%

地心引力(3629-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為行銷公關/媒體企劃。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收地心引力

台股首頁我要存股
地心引力22.3+0.00%
美元/台幣31.595+0.08%

