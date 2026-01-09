營收速報 - 地心引力(3629)12月營收1,053萬元年增率高達350866.67％
鉅亨網新聞中心
地心引力(3629-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1,053萬元，年增率350866.67%，月增率276.04%。
今年1-12月累計營收為1,540萬元，累計年增率25144.26%。
最新價為22.3元，近5日股價下跌-9.72%，相關文化創意產業指數下跌-0.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1,053萬
|350867%
|276%
|25/11
|280萬
|93233%
|1300%
|25/10
|20萬
|6567%
|-80%
|25/9
|98萬
|49100%
|228%
|25/8
|30萬
|9900%
|-42%
|25/7
|52萬
|17067%
|0%
地心引力(3629-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為行銷公關/媒體企劃。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 三發地產(9946)12月營收13.60億元年增率高達186.64％
- 華碩12月營收697億元今年次高 2025年營收7389億元年增26％
- 營收速報 - 合庫金(5880)12月營收67.90億元年增率高達31.96％
- 營收速報 - 德宏(5475)12月營收1.13億元年增率高達64.68％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇