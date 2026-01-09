search icon



營收速報 - 華邦電(2344)12月營收97.70億元年增率高達53.33％

鉅亨網新聞中心

華邦電(2344-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣97.70億元，年增率53.33%，月增率13.22%。

今年1-12月累計營收為894.06億元，累計年增率9.55%。

最新價為97.8元，近5日股價上漲19.49%，相關半導體業上漲6.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-15433 張
  • 外資買賣超：-27243 張
  • 投信買賣超：+20212 張
  • 自營商買賣超：-8402 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 97.70億 53% 13%
25/11 86.30億 39% 5%
25/10 82.25億 35% 4%
25/9 79.20億 10% 13%
25/8 70.13億 0% 3%
25/7 68.38億 -3% -4%

華邦電(2344-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


