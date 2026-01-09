營收速報 - 華邦電(2344)12月營收97.70億元年增率高達53.33％
今年1-12月累計營收為894.06億元，累計年增率9.55%。
最新價為97.8元，近5日股價上漲19.49%，相關半導體業上漲6.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-15433 張
- 外資買賣超：-27243 張
- 投信買賣超：+20212 張
- 自營商買賣超：-8402 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|97.70億
|53%
|13%
|25/11
|86.30億
|39%
|5%
|25/10
|82.25億
|35%
|4%
|25/9
|79.20億
|10%
|13%
|25/8
|70.13億
|0%
|3%
|25/7
|68.38億
|-3%
|-4%
華邦電(2344-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
