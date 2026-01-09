search icon



鉅亨速報

營收速報 - 慶生(6210)12月營收3,732萬元年增率高達111.86％

鉅亨網新聞中心

慶生(6210-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣3,732萬元，年增率111.86%，月增率21.09%。

今年1-12月累計營收為3.26億元，累計年增率19.24%。

最新價為20元，近5日股價下跌-0.25%，相關電子零組件類指數下跌-3.42%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5 張
  • 外資買賣超：-5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 3,732萬 112% 21%
25/11 3,082萬 52% -15%
25/10 3,612萬 21% 18%
25/9 3,056萬 33% 4%
25/8 2,952萬 25% 64%
25/7 1,796萬 -41% -13%

慶生(6210-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為單雙面及多層印刷電路板之製造、加工及買賣業務。電子零組件之製造、加工及買賣業務。前各項有關產品及原料之進出口及經銷買賣業務。

