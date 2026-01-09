營收速報 - 慶生(6210)12月營收3,732萬元年增率高達111.86％
今年1-12月累計營收為3.26億元，累計年增率19.24%。
最新價為20元，近5日股價下跌-0.25%，相關電子零組件類指數下跌-3.42%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5 張
- 外資買賣超：-5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|3,732萬
|112%
|21%
|25/11
|3,082萬
|52%
|-15%
|25/10
|3,612萬
|21%
|18%
|25/9
|3,056萬
|33%
|4%
|25/8
|2,952萬
|25%
|64%
|25/7
|1,796萬
|-41%
|-13%
慶生(6210-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為單雙面及多層印刷電路板之製造、加工及買賣業務。電子零組件之製造、加工及買賣業務。前各項有關產品及原料之進出口及經銷買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
